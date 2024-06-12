2 млрд деревьев должны посадить в лесах Казахстана до 2025 года

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— До 2025 года в лесном фонде Казахстана должны посадить 2 млрд деревьев. Такую задачу поставил перед лесными хозяйствами Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В рамках Послания Президента в лесопитомниках активизировали работу по воспроизводству лесов. На территории Соколовского лесного хозяйства провели областной семинар, чтобы специалисты из разных районов и города Петропавловска могли перенять полезный опыт, вместе разработать новые методы и технологии посадки деревьев. На территории Соколовского лесного хозяйства есть 4 временных питомника. 2 из них обородуваны, в том числе — питомник Налобинского лесничества. Его площадь составляет 4 га. В основном, выращиваются хвойные деревья.

НАТАЛЬЯ ЕВСЮКОВА, инженер лесного хозяйства «Соколовское», Кызылжарский район:

— Подвоз воды осуществляется бочками из котлована, который расположен в 150 метрах от данного питомника. Занимаются поливом и прополкой 2 человека в данном питомнике и 2 человека — в Виноградовском лесничестве. У нас также был оборудован специализированный семенной склад для хранения семян березы и сосны.

В разных районах нашей области есть свои методы посадки новых деревьев. Отличаются и древесные породы. Где-то лучше приживается ива, а где-то — лиственница.

ИРИНА РОМАНОВА, инженер лесного хозяйства «Пресновское», Жамбылский район:

— Имеется 3 питомника общей площадью 3,5 га. У нас выращивают только лиственные породы в связи с тем, что хвойная порода не приживается. Ежегодно мы увеличиваем нашу площадь. В этом году мы разработали новый питомник площадью 0,8 га.

Общая площадь государственного лесного фонда в ведении областного управления природных ресурсов составляет 550 тысяч га.

ВАСИЛИЙ ЛАБАНЧУК, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— В рамках выполнения поручения Главы государства по посадке 2 млрд деревьев мы осуществляем мероприятия по воспроизводству леса на территории государственного лесного фонда. За 2021-2023 годы мы посадили более 28 млн саженцев сосны и березы. В текущем году плановые объемы у нас составляют 3,5 тыс га.

В этом году планируется посадить 22 млн саженцев основных лесообразующих пород.



Валерия Филатова