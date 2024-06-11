В РК обсуждают коррупционные риски в сфере строительства дорог

Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жұмагали и министр транспорта Марат Карабаев на совместном совещании обсудили проблемные вопросы и задачи, которые необходимо решить в ходе анализа сферы строительства дорог на коррупционные риски.

«Низкое качество дорожных работ связано с системными коррупционными рисками на всех этапах строительства: при подготовке проектно-сметной документации, отборе поставщика, осуществлении технадзора, контроле за ходом строительства. В этой связи в рамках исполнения поручения Главы государства будут изучены процессы планирования и расходования всех выделяемых средств на дорожную отрасль. Отдельное внимание будет уделено изучению международного опыта по строительству дорог, в частности опыт Гонконга, Сингапура, Китая.

По результатам анализа ожидается исключение коррупционных рисков и пресечение фактов коррупции на всех этапах строительства дорог. Во взаимодействии с научным сообществом будут проработаны и предложены механизмы по внедрению новых технологий строительства», — отметил Асхат Жұмағали.