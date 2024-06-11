В Петропавловске на съемной квартире подростки устроили вечеринку

Шумевших подростков обнаружили на съемной квартире полицейские. Жители дома пожаловались на ночной шум в соседней квартире. Прибывший на место участковый инспектор обнаружил 13 несовершеннолетних “постояльцев” . Полицейские доставили подростков на освидетельствование и вызвали родителей для составления административных протоколов.

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, и.о. начальника УМПС ДП СКО:

— С приходом каникул участились случаи ночных гуляний подростков. Ювенальные полицейские регулярно проводят рейды, чтобы защитить юных жителей области от преступных посягательств, пресечь возможные нарушения закона с их стороны. В период с 1 по 10 июня данная работа была усилена в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок”.

Только за выходные в областном центре ювенальные полицейские выявили 33 административных правонарушения. Из них 27 фактов — гуляния несовершеннолетних по ночным улицам. В одном из игровых клубов нашли 15-летнего геймера. Как выяснилось, дома он сказал, что будет ночевать у друга. Административную ответственность понесли законный представитель и владелец клуба. Всего за 10 дней полицейские выявили по области 117 фактов ночных гуляний подростков.