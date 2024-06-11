Тарифы на тепло и свет могут повысить в СКО

Повышение тарифов на услуги «Петропавловских тепловых сетей» и «Северо-Казахстанской распределительной электросетевой компании» сегодня обсудили на публичных слушаниях. В них приняли участие члены региональной комиссии и областного общественного совета. Первым заслушали доклад генерального директора СКРЭК Александра Чекулаева.

АЛЕКСАНДР ЧЕКУЛАЕВ, генеральный директор АО «СКРЭК»:

— Проектируемая величина тарифа на 2024 год составляет 7,96 тенге за 1 кВТч. Увеличение — на 1,18 тенге/кВТч На 2025 год — 8,44 тенге за 1 кВТ ч от действующего тарифа в 2024 году. На 2025 год проектируемый тариф составляет 8,44 тенге за 1 кВТч с увеличением на 0,48 тенге/1кВТч относительно проекта тарифа 2024 года. Увеличение суммы затрат по статье тарифной сметы «Энергия» произошло за счёт роста стоимости следующих показателей: увеличения стоимости на электроэнергию для возмещения нормативно-технических потерь и хозяйственных нужд предприятия.

А также за счёт увеличения стоимости услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и других показателей.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— Проект субъекта составляет на передачу электроэнергии на 17,5%, на передачу тепловой энергии — 9,02%. Данные мероприятия проводятся в рамках обсуждения проекта тарифов. После этого департаментом будет првоеден анализ подтверждающих документов, после детального изучения, а также с учетом предложений членов комиссии, будет принято соответствующее решение в рамках действующего Закона РК » О естественных монополиях.

Принять окончательное решение обещают к концу месяца.

Диана Салихова