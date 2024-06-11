С начала 2023 года в госорганы поступило порядка 43,5 тысячи официальных обращений от населения с жалобами на высокий износ водопроводных сетей

Об этом на заседании Правительства сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов.

«Анализ жалоб граждан показал, что вопрос водоснабжения является одним из самых важных. С начала 2023 года только в госорганы поступило порядка 43,5 тысячи официальных обращений от населения. Многие жалуются на высокий износ сетей и частые прорывы», — отметил Бектенов.

В целях недопущения таких случаев в будущем, по его словам, необходимо в приоритетном порядке разрабатывать проекты по замене сетей с износом более 70%. Премьер-министр поручил регионам активизировать работу по своевременной разработке ПСД. Также он обратил внимание на автоматизацию и цифровизацию сферы водообеспечения, что должно упростить работу водоканалов, и позволит снизить потери воды и аварийность.