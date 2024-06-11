Ремонтно-строительные работы в СКО положительно оценил Премьер-министр Олжас Бектенов

В столице состоялось заседание Правительства. Там рассмотрели ход ремонтно-восстановительных работ в регионах, пострадавших от паводка. Премьер-министр Олжас Бектенов дал положительную оценку работе Северо-Казахстанской области.

ОЛЖАС БЕКТЕНОВ, Премьер-министр РК:

— На прошлой неделе я посетил Северо-Казахстанскую область. Там неплохие темпы ремонтных и строительных работ. Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню — лето короткое, надо всё успеть сделать в установленные сроки. Причем — качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация. Особенно надо активизироваться Западно-Казахстанской и Атырауской областям. Никаких срывов сроков быть не должно. При этом для нас важны не только сроки, но и качество проводимых работ. На это нужно обратить особое внимание.

Акиматам поручили привести в соответствующий вид территории регионов. Для борьбы с талыми водами во многих областях были сделаны насыпи из глины и земли, использовали мешкотары с песком. Их необходимо утилизировать, чтобы не допустить нанесение вреда экологии.

Диана Салихова