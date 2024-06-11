Состояние законности в сфере защиты прав и интересов субъектов предпринимательства в уголовном процессе рассмотрели на Координационном совете областной прокуратуры. Усиление надзора в сфере защиты бизнеса — прямое поручение Главы государства. Мобильной группой с начала года отработано 43 сигнала, 23 из которых подтвердились. Внесено 16 актов надзора, привлечены к ответственности 9 лиц, аннулированы 29 незаконных налоговых проверок. С 2023 года проведено 47 встреч с представителями бизнеса и 2 фронт-офиса с уполномоченными органами. Оказана поддержка 7 инвесторам. Общая стоимость их вложений в экономику страны составляет свыше 52 млрд тенге. В регионе сегодня реализуется 36 инвестпроектов с созданием более 5 тысяч рабочих мест на общую сумму 577 млрд тенге. Прокуроры области защитили права 13 субъектов предпринимательства путем пресечения незаконных проверок.