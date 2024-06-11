Предпринимательница из района им. Г.Мусрепова занимается лазерной резкой и гравировкой

Предпринимательница из Новоишимского уже год занимается лазерной резкой и гравировкой по дереву. Сначала Юлия Калинко прошла обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес». В июне прошлого года девушка успешно защитила свой бизнес-проект перед комиссией и получила государственный грант в размере 1 380 000 тенге. На эти средства Юлия купила лазерный станок. Теперь с его помощью она изготавливает самые разные декоративные и сувенирные изделия из фанеры.

ЮЛИЯ КАЛИНКО, предприниматель, с. Новоишимское, район им. Г.Мусрепова:

— Мне всегда нравились такие резные деревяшки, почему-то именно деревяшки. Хотя на этом станке можно делать что угодно. И резать фетр, и делать гравировку, даже на камнях. Я не делала, надо будет попробовать. Начиная от конфетниц, салфетниц, шкатулок, есть даже подставка, чтобы сережки вешать, то есть для украшений. Карандашницы, разные упаковочные коробки, например, орешницы. Они сейчас очень популярны. Туда орехи складывают и ставят в праздники на стол. Стараюсь заранее брать заказы, а потом только выполнять работу, потому что материал дорогостоящий, его долго везти. Поэтому сначала у меня заказывают, а потом уже я начинаю работать.

Спрос большой. Изделия заказывают даже жители других районов и городов. В будущем Юлия планирует и дальше развивать свое дело.

ЮЛИЯ КАЛИНКО, предприниматель, с. Новоишимское, район им. Г.Мусрепова:

— В основном, шкатулки в виде юрты, все в национальном стиле. Мне тоже нравится, кстати, они такие резные, классные. Я хочу выходить на маркетплейсы, это первое. И, конечно, продолжать вести свой инстаграм, социальные сети.

Юлия Калинко — счастливая жена и мама, заботливая хозяйка пушистых четвероногих. Семья всецело поддерживает ее непростое, но увлекательное хобби. Участие в Национальном проекте по развитию предпринимательства — отличная возможность для того, чтобы реализовать свою бизнес-идею и заняться любимым делом.

НУРЛАН ТЕМИРГАЛИЕВ, директор карьерного центра района им. Г.Мусрепова:

— В 2023 году по району им. Г.Мусрепова получили государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей 26 человек на общую сумму 30 млн тенге. Также в 2023 году 12 человек получили льготные микрокредиты для молодежи до 35 лет. Они выдаются под 2,5%.

В текущем году по району планируется выдать 22 государственных гранта на общую сумму 32 млн тенге, а также предоставить 10 микрокредитов для молодежи на общую сумму 50 млн тенге.

Валерия Филатова