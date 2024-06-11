Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы

Документ, разработанный по поручению Президента, определяет ключевые направления развития отрасли на ближайшие семь лет.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что планирование будет основываться на демографических прогнозах и потребностях населения. Будет проведена реструктуризация коечного фонда и модернизация инфраструктуры. Для этого разработают цифровую карту здравоохранения.

Первый этап включает строительство 34 крупных объектов, включая университетские клиники, больницы и перинатальные центры. На втором этапе планируется обновить 2,5 тысячи медицинских объектов. В рамках реализации Концепции будут построены центр детской онкологии и гематологии, центр детской хирургии, детский корпус при Национальном координационном центре экстренной медицины и центр инновационной хирургии.