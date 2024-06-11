Областные соревнования по президентскому многоборью прошли в районе им. Г.Мусрепова

Соревнования по президентскому многоборью в рамках летнего спортивного праздника «Ак бидай-2024» прошли в селе Новоишимском. Показать свои умения и навыки приехали команды 13 районов и города Петропавловска. Участие приняли спортсмены от 18 до 70 лет и старше. В первый день прошли соревнования по стрельбе.

НИКОЛАЙ САЛИГОН, старший судья по стрельбе:

— Каждый щит — это отдельная команда. То есть 14 рубежей — 14 команд. 20 минут дается на стрельбу, пробных неограниченное количество. И по одному зачетному выстрелу в мишень. 10 очков — это точечка. Она 2 мм. Поэтому, когда результат засчитан, 94 или 93, например, это 7 десяток и, грубо говоря, 3 девятки. Все подсчитывается.

В составе районных команд есть и те, кто уже зарекомендовал себя на республиканском и международном уровнях.

НИКИТА ИЗОТОВ, мастер спорта международного класса, Кызылжарский район:

— Я — многократный чемпион Казахстана по многоборью, как четырехборью, так и пятиборью. Также двукратный серебряный призер чемпионата мира по полиатлону. Многоборьем я занимаюсь 2 года. За это время выполнил мастера спорта международного класса, мастера спорта по зимнему полиатлону с лыжами, мастера спорта по беговому полиатлону и мастера спорта международного класса по беговому полиатлону.

В этот же день состоялись соревнования по плаванию. Выполнять программу разрешено в вольном стиле.

Арсен Хамзин — мастер спорта РК по многоборью. На соревнования юноша приехал в составе команды Уалихановского района.

АРСЕН ХАМЗИН, мастер спорта РК по многоборью, Уалихановский район:

— Нахожусь на соревнованиях по летнему президентскому многоборью, пятиборью с бегом. Сегодня 1 день. С утра была стрельба, теперь плавание. Я уже отплыл, отплыл достаточно неплохо. 1 минута 6 секунд. Проплыл минут 15 назад, теперь смотрю, как выступают мои друзья, сокомандники.

В целом, программа соревнований по многоборью включает в себя стрельбу, плавание, бег на короткой дистанции, метание спортивного снаряда и кросс. В итоге общекомандное 1 место завоевала команда района им. Г.Мусрепова. 2 место — у есильцев. Третьими стали спортсмены района Шал акына.

Валерия Филатова