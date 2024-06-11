Новые возможности для молодёжи на государственной службе

В Казахстане продолжается поэтапное внедрение новой системы отбора на государственную службу. Главой государства поставлена задача по упрощению процедуры поступления.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента по делам государственной службы СКО:

— Приняты новые квалификационные требования, которые обеспечивают открытость госслужбы для кандидатов из частного сектора. 37 студентов в текущем сезоне прошли программу подготовки в филиале Академии государственного управления при Президенте РК, прошли производственную практику в госорганах, теперь должны сдать тестирование на знание законодательства и оценку личных качеств, затем получат сертификат о зачислении в государственный сектор.

В госорганах области работают почти 4 тысячи сотрудников, из них 30% — молодёжь. За последние 4 года бюджетный кредит и подъёмное пособие предоставили 60 молодым государственным служащим, трудоустроенным в сельской местности.

ЛАУРА КАЙЫРЖАНОВА, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО:

— Сокращены сроки обучения для образовательных программ «Международные отношения», «Государственная политика» и «Экономика». 1,5 года обучения. Открыта возможность поступления на образовательную программу «Государственное управление» для госслужащих, правоохранительных и специальных госорганов. Включены требования по подтверждению уровня владения английским языком для образовательной программы магистратуры «Государственное управление».

Госслужба принимает в свои ряды выпускников университетов и колледжей, в том числе и университета им. Манаша Козыбаева. Некоторые выпускники могут получить возможность трудоустроиться в организации районного или сельского уровней без конкурсного отбора и собеседования.

АЗАМАТ ЖИКЕЕВ, член правления по воспитательным, социальным вопросам и взаимодействию с работодателями:

— Выпускникам университета, которые обучались в рамках государственного образовательного заказа, имеющим GPA 3,33 и выше предоставлена возможность поступать на госслужбу без дополнительных процедур. Поступая на госслужбу, выпускники университета проходят обучение в Школе молодых госслужащих. Там тоже они получают поддержку и успешно трудоустраиваются.

С 1 июля будет функционировать новый пилотный проект, который позволит кандидатам участвовать в конкурсе в любое время из любой точки страны. На сегодня ведётся отбор в региональный кадровый резерв госслужбы. Там состоит молодёжь до 35 лет. Итоги подведут в сентябре.

Валерия Сиваш