42 тонны мусора отправили на переработку в рамках экоакции «Таза Қазақстан»

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты в качестве гостя или инвестора. Но, прежде всего, это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни.

В рамках масштабной экологической кампании «Таза Қазақстан» в регионе прошел ряд мероприятий, направленных на санитарную очистку от мусора, озеленение, и в целом, на благоустройство территорий. Так, в одной из акций участвовали 180 человек. Они собрали 6 тонн мусора, который разделили по фракциям: 2 тонны стекла, 1 тонна пластика, 1 тонна бумаги, 1 тонна резины, 0,5 металла и другое. Деревья не высаживали. В акции принимают участие представители различных предприятий, государственных органов, население, экоактивисты и волонтеры.

АСХАТ МАПЕНОВ, руководитель отдела департамента экологии по СКО:

— Главная цель акции «Таза Қазақстан» — привлечение внимания населения к проблеме загрязнения природы, охране окружающей среды, поддержанию чистоты и формированию экологической культуры в обществе.

За два месяца акции активисты для переработки собрали 42 тонны мусора: 20 тонн стекла, 4 тонны пластика, 2,5 тонны металла, 6 тонн бумаги и другое. Также в рамках акции высадили 150 деревьев.

Валерия Сиваш