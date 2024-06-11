30 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов выявили полицейские за один день

Безопасность пассажиров общественного транспорта — в зоне повышенного внимания полиции. С 10 июня в области проходит республиканское ОПМ «Автобус». Стражи порядка проводят проверки на автобусных маршрутах.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника управления МПС ДП СКО:

— ДП совместно с инспекцией транспортного контроля проводятся проверки общественного транспорта на предмет несоответствия технического состояния транспортных средств, наличия правоустанавливающих документов и также по выявлению грубых нарушений ПДД данным видом т/с).

За первый день ОПМ выявлено 30 нарушений со стороны водителей, осуществляющих перевозку людей. Среди них — отсутствие противооткатного устройства, неработающий механизм аварийного открытия двери, покрытое сетью трещин стекло со стороны пассажиров. Нарушители привлечены к административной ответственности.

— По ст. 590 ч. 5 КоАП РК за то, что вы не имеете противооткатного устройства.

Также выявлено 4 факта телефонных разговоров за рулём, столько же нарушений правил маневрирования, один случай превышения скорости.

Камилла Карим