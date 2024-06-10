Женщина погибла при пожаре в районе им. Г. Мусрепова

Под утро 8 июня в селе Андреевке района им. Г. Мусрепова загорелся частный дом, в результате пожара погибла женщина.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— По прибытии нашего подразделения к месту возникновения пожара было установлено, что потолочное перекрытие и кровля были полностью обрушены. В данном жилом доме проживала женщина 1968 г. р. Далее в ходе тушения пожара было обнаружено обгоревшее тело.

1 июня спасатели проводили разъяснительную беседу с жильцами домов, в том числе были и по этому адресу. Но, практика показывает, не все обращают внимание на рекомендации и просьбы огнеборцев. С начала текущего года в регионе произошло 189 пожаров. В 2023 году число на данный период составляло 285. Снижение на 33 %. 74% пожаров приходится на жилой сектор. Основными причинами возникновения являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, рассказали на брифинге. Ущерб от пожаров составил почти 60 млн тенге. Говорили здесь и о начале купального сезона. На территории области расположено более 2000 рек и озёр, но массовые купания разрешены только на 60 из них. На сегодня несчастных случаев на водоемах не зарегистрировано.

РИЗАБЕК ТЕМИРБЕКОВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Подготовлена вся оперативно-спасательная техника. Это лодки, водолазные снаряжения. На территории есть два места массового отдыха, где разрешено купаться. Это озеро Пёстрое, а также часть реки Есиль на территории городского пляжа. Если будут купаться в запрещённых местах, мы будем вынуждены привлечь к административной ответственности по статье 412 КоАП РК.

В регионе создано 56 мобильных групп из числа сотрудников гражданской защиты. Обстановка на водоёмах находится на постоянном контроле. Круглосуточно дежурят бригады спасателей.

Валерия Сиваш