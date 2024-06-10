За неделю снизилась цена на 10 видов социальных продуктов

С начала июня на 0,1 % снизилась цена на социально значимые продукты. Ценовую ситуацию в регионах рассмотрели на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает пресс-служба Правительства. По итогам совещания было поручено акимам взять на жесткий контроль работу СПК. По данным Комитета торговли, за неделю цены снизились на 10 видов товаров и овощей: рис, гречку, подсолнечное масло, творог, муку 1-го сорта, куриные яйца, рожки, морковь, лук и капусту. На картофель цена выросла на 4,4%. Самый высокий рост цен на него отмечен в Астане, Алматы, области Ұлытау, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.



Камилла Карим