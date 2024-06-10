Выплаты 150 МРП в рамках возмещения ущерба от паводка получают североказахстанцы

Жители, чьё имущество пострадало от паводка, продолжают получать выплаты в рамках возмещения ущерба. Среди них и Юлия Тиукова. Женщина проживала в микрорайоне Косогора со своей семьёй. Дом сильно подтопило, рассказывает горожанка.

ЮЛИЯ ТИУКОВА, жительница г. Петропавловска:

— Примерно 1,2 метра было подтоплено. После этого приходила оценка из акимата. Оценили нам имущественный вред. Была официально социальная выплата выплачена. На сегодня идёт социальная выплата касательно имущественного причинения вреда.

Она составила 150 МРП. На эти средства горожанка будет восстанавливать нажитое имущество. А вот взамен подтопленного дома, непригодного больше для жилья, Юлия получит квартиру. Сейчас она ищет подходящие варианты.

ЮЛИЯ ТИУКОВА, жительница г. Петропавловска:

— Государству большое спасибо за то, что оно нам помогает в такую трудную минуту. Мы молодые, мы заработаем — я так всегда говорю.

В целом, по области выплаты получили 225 семей на сумму 86 млн 805 тысяч тенге.

Диана Салихова

