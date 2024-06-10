Супруги из села Новоишимского получили благоустроенную квартиру после паводка

Эту благоустроенную квартиру на втором этаже супруги Анатолий и Любовь Кузнецовы выбрали сами. Ключи от нового жилья получили пару дней назад. Говорят, район хороший, расположение пятиэтажки очень удобное. Рядом больница, аптека, продуктовый магазин.

ЛЮБОВЬ КУЗНЕЦОВА, жительница с.Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Будем привыкать к новой жизни. Наверное, эпоха начнется теперь другая. Тем более мы из дома перешли в квартиру, отказываемся от земли, работать уже не надо на земле. Со своими различными заболеваниями куда-то выше не поднимешься. Выбрали эту квартиру. Договорились с хозяином, все замечательно. Хочу сказать огромное спасибо, выразить благодарность нашему государству, Президенту за финансовую помощь, моральную поддержку. Огромное спасибо акиму района.

Саманный дом по адресу Набережная, 8 пока еще на месте, но в скором времени его будут сносить. Внутри еще стоит запах сырости — напоминание о недавно отступившем паводке. На этой улице от воды пострадало 8 домов, поскольку совсем рядом, в 30 метрах отсюда, протекает река Ишим.

Во время эвакуации супруги захватили с собой только то, что можно было спасти. Жаль оставлять позади тысячи воспоминаний, признаются жители. В этом доме супруга Анатолия родилась, выросла, обзавелась собственной семьей. Любовь Кузнецова прожила здесь 65 лет своей жизни.

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ, житель с. Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Пусть люди увидят, где мы жили и какую квартиру получили. Контраст, конечно, ощутимый. Тут не передать словами. Душа в полете. Никто не ожидал такого результата, честно говоря. Тут все были в замешательстве. Что будет? Как сложится судьба? Каким будет завтрашний день? Все переживали. МЧС своевременно, оперативно отреагировали. Самое необходимое эвакуировали. Никто не хотел уходить. Как обычно, все люди ведь переживают за свое имущество. Нас успокаивали, полиция на должном уровне сработала, молодцы. Проверяли, чтобы на ночь здесь никто не оставался.

Всего в районе им. Г.Мусрепова подтопило 9 домов. Для 7 пострадавших семей уже приобретено жилье — 6 домов и 1 квартира. Средства выделяет корпоративный фонд «Qyzyljar Asar». В ближайшее время новый дом получит еще одна семья.

Валерия Филатова