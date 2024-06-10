Работы выездной комиссии по возмещению ущерба пострадавшим от паводка 2024 года

Комиссия по возмещению ущерба пострадавшим от паводка 2024 года провела выездное заседание в селе Большая Малышка. Сделано это для удобства жителей. Сбор провели в местной школе.

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— В части того, чтобы людям было удобно, не выезжая в райцентры, получить все услуги, согласно предусмотренным правилам. Возмещение будет осуществляться фондом. На данный момент формируются списки. Работой комиссии будут охвачены все жители села.

Кульжан Мухаметжанова живет со своим 12-летним внуком. Её дом уже прошёл оценку и оказался пригодным для жилья. Сейчас его постепенно реставрируют.

КУЛЬЖАН МУХАМЕТЖАНОВА, жительница с. Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Очень признательна. Приехали специалисты к нам, собрали все документы, поставили подпись. В доме работает мехбригада. Сейчас они производят демонтаж пола. Как всё просохнет, приступят к ремонту. Большое спасибо!

Специалисты охватили жителей сёл Долматово и Барнёвки. В целом, в Берёзовском сельском округе пострадало от талых вод порядка 370 домов.

Диана Салихова