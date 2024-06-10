Полицейские задержали подозреваемого в серийном интернет-мошенничестве

53-летний житель Петропавловска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В ноябре прошлого года к нему подошёл неизвестный человек, представился сотрудником полиции, задавал вопросы, имитируя оперативно-розыскные мероприятия. Лжеполицейский уговорил петропавловца в «интересах следствия» продиктовать код, который пришел по SMS. Как выяснилось позже, на мужчину оформили кредит на сумму свыше 1 миллиона тенге. Сотрудники полиции оперативно вычислили подозреваемого.

— Вы имеете право хранить молчание, всё, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Вы имеете право на присутствие защитника во время допроса. Если вы не можете оплатить услуги защитника, он будет предоставлен вам государством. В данный момент вы будете доставлены в УП г. Петропавловска для проведения следственных действий. Вам ясны ваши права? — Да.

К задержанию оперативники привлекли сотрудников специального отряда быстрого реагирования. Подозреваемый пытался сломать свой смартфон, но бойцы пресекли его действия.

ВИТАЛИЙ ПОДЧЕРНИН, старший оперуполномоченный по особо важным делам УКП ДП СКО:

— Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний нигде не работающий житель областного центра, который занимался оформлением кредитов на жителей г. Петропавловска. В настоящее время установлена причастность к совершению 15 фактов аналогичных правонарушений.

В настоящее время подозреваемый водворён под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Валерия Филатова