Конно-спортивный сезон открыли в СКО

В субботу на ипподроме «Кулагер» села Бесколь состоялись конно-спортивные соревнования в рамках Кубка Северо-Казахстанской области. Поздравил спортсменов и гостей заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев.

КАНАТ ДУЗЕЛБАЕВ, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Свыше восьмисот подростков занимаются борьбой казак куресі во всех детско-юношеских спортивных школах в районах и в городе Петропавловске. Помимо этого наши дети приобщаются к таким видам, как борьба на поясах, кокпар, аударыспак, тенге алу, жамбы ату, конные скачки в специлизированных спортиных школах по национальным видам спорта и «Аргымак».

В области конным спортом занимаются и участвуют в соревнованиях целыми семьями. Среди них — семья Чибисовых. Скаковой сезон начинают в жорға жарысы с дистанции 7 км.

Лидировали в ней братья Чибисовы Евгений и Артем на своих чистокровных рысаках по кличке Аквамарин и Прогноз. Первое место и сертификат на 255 тысяч тенге взял Евгений и его конь по кличке Аквамарин. Это был дебютный старт скакуна.

ЕВГЕНИЙ ЧИБИСОВ, участник соревнований:

— В конном спорте я уже 25 лет, мастер спорта. Много призов выиграл: кубок Президента, кубок «Елбасы», приз Президента РК. Участвовал в съезде кочевников. 22 числа планируется провести олимбет отборочный. Если всё нормально, во всемирном съезде кочевников примем участие.

Забег состоялся по 6 видам конного спорта. В нем приняли участие более 50 лучших скакунов из 13 районов области, городов Кокшетау и Астаны.

ОЛЬГА ПАТОШКИНА, руководитель ОДЮСШ по конным и национальным видам спорта:

— Құнан бәйге — молодые лошади будут испытываться на 5 км. Аламан — в основном чистокровные лошади английский скаковой породы участвуют 13 км. В жорға жарысы продемонстрируют свое мастерство. Это 7 тысяч и три заезда рысаков, 2 заезда орловских и один заезд рысаков 4х лет, где будут принимать участие русские и английские рысаки.

В области особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта, в том числе и конному. С каждым годом увеличивается количество участников соревнований, строятся объекты спортивной инфраструктуры.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— В данных скачках отбираются на чемпионат РК. Выявляем победителей. В преддвериях нашего фестиваля национальных видов спорта, который пройдет у нас в конце текущего месяца в Айыртауском районе, также жокеи состязаются здесь и готовят своих лошадей. В позапрошлом году была открыта школа национальных конных видов спорта, после мы приобрели конюшню для данной школы. В этом году мы уже приобрели конно-спортивный круг.

Победителей наградили грамотами, кубками и медалями. Призовой фонд соревнований составил 2,5 млн. тенге.

Камилла Карим