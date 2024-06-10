К концу текущей недели в микрорайоне «Бірлік» сдадут еще 47 домов

Полным ходом продолжаются строительные работы в микрорайоне «Бірлік». На сегодня сдано уже 53 дома. Обладательницей ключей от нового жилища стала и Ирина Тучина, которая до этого проживала в Кожевенном поселке. К 15 июня здесь ожидают сдачи второй очереди жилых домов.

ИРИНА ТУЧИНА, жительница микрорайона «Бірлік»:

— Делаем первые заезды сюда, везем пока самое необходимое, к примеру, дрова, необходимо протапливать печь. Еще не получается завозить некоторые вещи и мебель, из-за дождей плохие дороги, нужно сначала обдумать что-то с заездом. Как только все решим, будем все завозить, обустраиваться и продолжать жить и радоваться. Комнаты большие, расположение удобное, хочу сказать. Отдельно кочегарка, ванная, она немаленькая, что тоже главное, кухня приличная. Когда мы сюда зашли, были машинка стиральная, газовая плита, ванная и унитаз, стоит титан, есть, все самое главное.



Александра Рудина