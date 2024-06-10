Аким СКО посетил Тайыншинский район

Возведение школы в селе Драгомировке началось в мае. Стоимость проекта более 1 млрд тенге. Ответственный подрядчик- компания «Зерттеу СК».

НИКОЛАЙ ВАРДА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН:

— Второй этаж заканчиваем…будем готовить кровлю. Параллельно ведем разработку пожарного резервуара, готовим заливку…через пару дней придет сам котел. На данный момент работает 45 специалистов: каменщики и другие.

Последние полгода занятия у школьников проходили в детском саду. Построенная в 1968 году сельская школа признана аварийной. Новое учебное заведение рассчитано на 120 мест. Объект состоит из 2 этажей. Распахнет свои двери школа уже в сентябре.

— Мы успеем?- Буду стараться! Молодцы..

Также аким области посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Келлеровке. На реализацию проекта потратят 335 млн тенге. По словам ответственных специалистов, строительство 2-х этажного объекта планируется завершить в июле. Глава региона поручил ускориться, привлекая к работе большее количество людей.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/