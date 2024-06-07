Североказахстанские аграрии активно обновляют машинно-тракторный парк

Североказахстанские аграрии продолжают активно обновлять машинно-тракторный парк. Техническое оснащение – важный фактор успешного проведения посевной и уборочной кампаний. В 2023 году сельхозтоваропроизводители области приобрели 2848 единиц техники и оборудования на сумму 79,5 млрд. тенге. В числе приобретенного — 363 трактора, 201 зерноуборочный комбайн, 47 посевных комплексов, 852 зерновых сеялки. С начала года сельхозтоваропроизводителями области приобретено 670 единиц сельскохозяйственной техники на сумму почти 19 млрд. тенге. Посевная кампания в регионе заканчивается. На сегодня яровой сев составил 96,7%. Всего в текущем году посевы сельскохозяйственных культур составят 4,5 млн. га. Государственная поддержка в сфере сельского хозяйства на 2024 год составляет 60,8 млрд.тенге.



Валерия Сиваш