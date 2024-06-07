«Развивая умы, изменяем мир» — научно-педагогическая конференция состоялась в НИШ

«Исследования в образовании: развивая умы, изменяем мир». Научно-педагогическая конференция состоялась в Назарбаев Интеллектуальной школе Петропавловска. Она собрала педагогов и экспертов в области образования для обсуждения новейших подходов к обучению и инноваций.



Один из спикеров — руководитель проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» Асылан Айтахметов. Главная тема его выступления — поддержка сельских школ.

АСЫЛАН АЙТАХМЕТОВ, руководитель проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности»:

— Такие конференции, я думаю, очень необходимы для педагогического сообщества. Сегодня рассказали про подход к оснащению, созданию образовательной среды для детей. Как можно без больших вложений организовывать школы.

Директор городской средней школы №5 Кулюмкоз Смаилова осталась под впечатлением от конференции. Говорит, подчеркнула для себя много моментов, которые обязательно привнесет в свою работу.

КУЛЮМКОЗ СМАИЛОВА, директор средней школы №5 г.Петропавловска:

— Мы сейчас слушали их выступление и вдохновлялись тем, что уже в стране происходят колоссальные изменения всей системы образования. Создаются новые школы, частные, которые становятся брендами. Для меня это ценнейшие знания. Я получила много инсайтов на этой конференции, за что очень благодарна. Поэтому внедрение в наши школы STEM-философии, когда внедряется не только обучение отдельным предметом, а прагматичным использованием в жизни.

Всего в конференции приняли участие порядка 100 человек. Это директора и учителя школ области, спикеры из Астаны и Кокшетау.

РАЙХАН БАЙМУКАНОВА, заместитель директора НИШ г.Петропавловска:

— Цель данной конференции — вовлечение педагогов северного региона: нашей области и НИШ г.Костанай и г.Кокшетау. Для того, чтобы обсудить итоги педагогических исследований, которые касаются актуальных тем в образовании. Было охвачено 6 секций: предметы естественно-математического направления, общественно-гуманитарного направления, также личностное развитие учащихся и искусственный интеллект.

Такие конференции в Назарбаев интеллектуальной школе планируют сделать традиционными.

Диана Салихова