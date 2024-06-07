Премьер-министр ознакомился с ходом восстановительных работ

Вода в доме Анатолия Плешакова достигла больше метра. Сейчас здесь мехбригады района им. Габита Мусрепова проводят восстановительные работы. Демонтировали внутренние помещения. Пока здание сушится. Ремонт обойдется в 4 миллиона тенге.

АНАТОЛИЙ ПЛЕШАКОВ, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА ПОДГОРА:

— Наш дом решили на восстановление. Сейчас бригады работают. Самая большая проблема — это сушка дома. Долго сушили. Но он еще не просох. Надеемся на самое лучшее. Бригада неплохая работает. Какие-то вопросы у меня возникают по ремонту, они тут же исправляют, делают.

Всего в областном центре подтопило 2 176 домов. Из них 1 458 объектов признаны аварийными. 718 помещений отремонтируют. Пока приступили к восстановительным работам в 255 жилых строениях.

КАНАТ ДУЗЕЛБАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА СКО:

— Нами созданы мехбригады, которые прибыли из районов. Это 85 мехбригад. В одной бригаде по семь человек и семь единиц техники. Там у нас в основном строители, штукатуры и разнорабочие.

В числе затопленных домов оказалось и жилье Людмилой Жалдак. Вода стояла две недели, признается жительница. После чего вся мебель и помещения сильно пострадали. Ремонтировать дом будут сами. Оценка ущерба составила более 9 млн тенге.

ЛЮДМИЛА ЖАЛДАК, ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА ПОДГОРА:

— Мы будем тоже самое делать, что у нас было. У нас был хороший реомнт. Обои, декоративная штукатурка, паркет. Мы это все сделаем, доску постелем, фанеру, утепление сделали мы керамзитом. Тоже дорогая позиция очень. Вот на сегодня уже, пока ремонт только начинается, мы затратили уже три миллиона.

Премьер- министру Олжасу Бектенову доложили о планах по строительству резервного источника водоснабжения. Реализация проекта позволит избежать критических последствий, с которыми столкнулись жители Петропавловска весной. Техническое сооружение планируется построить на месте законсервированной насосной станции.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

