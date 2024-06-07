Предприниматели недовольны процедурой возмещения ущерба

Прошло уже больше месяца, как в регионе сформировали комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам МСБ, но данный процесс затягивается, передает пресс-служба областной ПП «Атамекен». На сегодня рассмотрено всего четыре заявления на возмещение ущерба и по всем ним отказано в связи с неполнотой документов и рекомендацией повторного обращения. Под снос и дом, и магазин — такой вердикт вынесла комиссия после технического обследования жилого дома и магазина в микрорайоне Косогор. Бизнесвумен Любовь Афанасова недовольна оценкой.

Любовь Афанасова, предприниматель:

— У меня был дом площадью 145 квадратов, 10 соток земли, баня, теплица, а возмещению подлежит только дом, который мне оценили в 22,7 млн тенге. Скажите, что я возьму на эту сумму? Это же не справедливо, а если еще и бизнес также оценят, то это вообще кошмар.

Таковы правила возмещения ущерба и выйти за их рамки члены комиссии не могут. Согласно правилам, возмещению подлежит только жилье и сумма в 22,7 млн тенге — это «потолок», разъяснили предпринимателю специалисты. Гульшат Шакировой, у которой в Петропавловске пострадало здание котельной, зарегистрированное на ней как на физлице, городская комиссия отказала в возмещении ущерба.

Гульшат Шакирова, предприниматель:

— Городская комиссия по компенсации ущерба для физических лиц мне отказала и перенаправила в комиссию для предпринимателей. При этом в пострадавшем здании не проводится предпринимательская деятельность. Как предприниматель я работаю в Кызылжарском районе, где у меня также пострадало имущество — там все нормально, но сейчас вопрос именно по объекту, пострадавшему в городе и зарегистрированному на мне, как на физлице. Куда мне обращаться, если в комиссии по возмещению ущерба предпринимателям мне также отказывают в приеме заявления.

Представители надзорного органа посоветовали ей обратиться в городскую прокуратуру. Всего в результате паводка пострадало 204 субъекта бизнеса, из которых 139 находится в областном центре и 65 — в Кызылжарском районе. По состоянию на 5 июня городская комиссия рассмотрела 69 заявлений на возмещение ущерба, по которым выданы заключения о признании владельца имущества пострадавшим от паводка.

Анна Потеряева

