Полицейские СКО выявили нарушения в отношении служебного оружия в частных охранных формированиях

Полицейские регулярно проводят проверки, направленные на предотвращение краж оружия, несчастных случаев с ним. В зоне особого внимания — частные охранные формирования. Так, с начала года стражи порядка выявили 16 нарушений правил хранения, регистрации и перерегистрации служебного оружия. В целом, как отмечают люди в погонах, в регионе созданы условия для безопасного хранения служебного оружия. Охранные фирмы располагают оружейными комнатами, соответствующими стандартам, либо пользуются пунктами централизованного хранения оружия. К слову, порядок проверок в скором времени изменится. По выявленным нарушениям теперь будет даваться срок на их устранение. Административная ответственность наступит в случае неисполнения требований.

КУРМАН МУСИН, старший инспектор по особым поручениям УАП ДП СКО:

— Сообщаем, что 6 апреля 2024 года внесены поправки в Закон о государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия. Законом предусмотрена детализация проверок субъектов, занятых в сфере оборота оружия, определены права субъектов, подлежащих проверке, обязанности субъектов контроля. Указанные дополнения вводятся в действие с 8 июня текущего года.



Диана Салихова