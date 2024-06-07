Почти 500 нарушений правил ПДД за неделю выявили полицейские

Усиленные проверки проводят полицейские и на дорогах. В рамках ОПМ «Правопорядок» с 1 июня стражи порядка выявили почти 500 различных нарушений правил дорожного движения. Это превышение скорости, управление в нетрезвом виде и другие. Полицейские ориентированы на выявление и пресечение наиболее грубых нарушений ПДД, создающих аварийные ситуации с тяжкими последствиями. К сожалению, не все водители ответственно относятся к своим обязанностям. Стражам порядка приходится напоминать им положения Закона «О дорожном движении». К примеру, о том, что сотрудник полиции обязан представиться и разъяснить причину остановки, по требованию водителя предъявить служебное удостоверение без передачи в руки. Предоставление иных документов не предусмотрено. Водитель имеет право вести фото- и видеосъемку, при этом обязан исполнять все законные требования сотрудника.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника управления МПС ДП СКО:

— Водители обязаны по требованию сотрудника предоставлять для проверки водительское удостоверение, свидетельство о регистрации т/с, путевой лист, документы на перевозимый груз, а также иные установленные законадательством документы на т/с. Не покидать т/с без разрешения сотрудника полиции, пройти по требованию сотрудника освидетельствование на состояние опьянения, исполнять иные обязанности, установленные законом РК.



Диана Салихова