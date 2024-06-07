Олжас Бектенов проверил работы по строительству жилья для пострадавших от паводка в СКО

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с первичными результатами работ по ликвидации последствий паводков и обеспечению жильем пострадавших жителей. В Петропавловске Глава Правительства посетил новый построенный дом в микрорайоне «Бірлік» и побеседовал с семьями, получившими ключи от нового жилья.

БИРЛИК БАЕКИН, житель микрорайона «Бірлік»:

— Посла наводнения было тяжело, но Правительство предоставило нам общежитие, где мы живём по сей день. Мы не платим ни копейки, нас ежедневно обеспечивают едой. Получили ключи от нового дома. Президент говорил, что поможет всем, сдержал слово. У нас все хорошо, есть все необходимое для жизни.

Олжас Бектенов выразил благодарность жителям за проявленное понимание и содействие в устранении последствий масштабного паводка. Обсудили на встрече темпы строительства и качество сданного жилья, а также в целом вопрос поддержки жителей в постпаводковый период. Ведется строительство 700 домов и детского сада на 90 мест. Накануне ключи от 53 домов вручили семьям для заселения.

ОЛЖАС БЕКТЕНОВ, Премьер-министр РК:

— Президент дал поручение призвал бизнесменов, бизнес крупный поддержал. За счет бизнеса мы построили такие дома, я надеюсь, что всем всё нравится, если какие-то есть жалобы, замечания, можете сказать, мы устраним.

До конца июня планируется выдача еще 47 домов, строительство 600 домов завершат до конца августа этого года. Микрорайон «Бірлік» обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями, выполнено устройство грунтовых дорог, ведется благоустройство зон для прогулок и отдыха. Отдельное внимание уделили качеству и технологичности возводимых сборно-щитовых домов.

ДИНМУХАМЕД КУСАИНОВ, управляющий директор стройкомпании:

— Дом будет очень теплый, спроектирован на климатическую зону Петропавловска. Здесь планируется строительство 400 домов. Сейчас ведем подготовительную работу.

В настоящее время залит фундамент более чем на 100 участках, начата сборка конструкций, параллельно проводятся работы по подключению водоснабжения.

Дарья Пышмынцева