Олжас Бектенов ознакомился с итогами посевной, развитием животноводства и сельхозмашиностроения в СКО

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов осмотрел поля ТОО «Дайындык Агро». В этом году в товариществе засеяли около 7,5 тыс. га. Согласно поручению Главы государства по диверсификации посевов для ухода от монокультур, для кормовых в текущем году площадь увеличили в 3 раза.

Биржан Шаймерденов, директор ТОО «Дайындык Агро»:

— В этом году год необычный для сельхозформирований, тяжелый, но, я думаю, что он оправдает себя, много влаги, сейчас не хватает нам жары. Посевную мы завершили вчера полностью, 13 агрегатов задействовали. Кроме того, у нас идет строительство домов, 13 домов строится. Село увеличивается, рабочие приезжают из других сел, городов, областей. К нам 100 человек записались, чтобы переехать в село.

В целом аграрии страны обеспечены всеми необходимыми ресурсами для своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ. Так, Продкорпорацией осуществлена реализация товарного кредита семенного материала в объеме 44,8 тыс. тонн пшеницы на сумму 6,4 млрд тенге. Выделено 376 тыс. тонн льготного дизтоплива по цене 250 тенге/литр, что на 15% ниже рыночной. Внедрен новый механизм авансового субсидирования, который предусматривает увеличенный 60%-й норматив для отечественных удобрений. С казахстанскими производителями удобрений проработан вопрос предоставления рассрочки.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

— У нас производится экологически чистая, натуральная сельхозпродукция, которая сегодня востребована на мировом рынке. Государством оказывается большая поддержка агропромышленному комплексу в виде льготного кредитования и субсидирования, объемы которых из года в год растут. Вместе с тем, всю производимую продукцию в сельском хозяйстве важно перерабатывать и экспортировать. Для этого нужно обеспечивать неуклонное повышение производительности труда, внедрять новые технологии и подходы.

По поручению Главы государства на строительство современных молочно-товарных ферм в прошлом году направили 100 млрд тенге льготных кредитных средств. Только в виде субсидирования за производство и реализацию молока товаропроизводителям ежегодно направляются финансовые средства на сумму порядка 24 млрд тенге. Премьер-министр акцентировал внимание на дальнейшем раскрытии потенциала молочной промышленности региона на примере крупной молочно-товарной фермы «Иван Зенченко», где были осмотрены технологические процессы и линейка выпускаемой продукции. На СКО приходится более 13% от всего объема производимого в стране молока.

Геннадий Зенченко, директор КТ «Зенченко и К»:

— 400 млн, 800млн, 1 млрд 200 тыс тенге — наши вливания в социальную сферу: дороги, освещение, школу. Есть условия развития, только глупый может не воспользоваться такой поддержкой и не направить средства в нужное русло. Развитие есть. Мы сейчас строим современный молочный комплекс, в пределах 140 тонн молока в сутки будет производить, 8 тысяч голов скота на одном комплексе.

С представителями крупных животноводческих хозяйств региона Олжас Бектенов обсудил дальнейшие перспективы развития отрасли, отметив, что на долю животноводства приходится более 49% валовой продукции сельского хозяйства. Глава Кабмина также посетил завод «CLAAS», где локализована сборка сельскохозяйственной техники по немецкой технологии. Предприятие выпускает широкую линейку востребованной сельхозтехники. В текущем году планируется поставить на рынок 523 единицы новой техники: 103 трактора, 180 комбайнов, 165 жаток и 75 посевных комплексов.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

— Потребность среди казахстанских фермеров в высококачественной сельскохозяйственной технике растет. Теперь задача компании — ежегодно повышать уровень локализации производства. Министерство промышленности и строительства должно держать данный вопрос на контроле.

Михаил Золотухин, производственный директор ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ»:

— Мы заключили договоры со многими казахстанскими компаниями. С каждым годом степень локализации растет, у нас 150 тракторов, 150-200 зерноуборочных комбайнов, 150 жаток, посевных комплексов до 100 штук. Мы хотим обновить отечественный парк сельхозтехники, начиная с СКО и до Алматы, также Усть-Каменогорска и других городов.

Анна Потеряева