Областной фестиваль изобразительного искусства «Арт — палитра» прошел в Петропавловске

К 100 — летию областного историко-краеведческого музея сотрудники областного центра творчества детей и юношества вместе с работниками музея провели ежегодный областной фестиваль изобразительного искусства «Арт — палитра». Он объединил порядка 120 талантливых североказахстанцев. Среди них — Вера Емельяненко.

ВЕРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО, участница фестиваля:

— Раньше я училась в школе «Серпер», сейчас я учусь в ШОДе. На этой площадке я встретила своих знакомых, друзей. Я очень благодарна организаторам, что дают такую возможность встретиться и с другими художниками, узнать что-то новое, посмотреть на мастер-класс. Я стараюсь при любой возможности посетить такие площадки. Рисую я с самого, наверное, раннего детства.

Любовь к изобразительному искусству Вере привили родители. Девочке нравится рисовать природу, архитектуру, животных и многое другое. Часто принимает участие в выставках и конкурсах. Имеет награды за свой труд. Сегодня для юных художников проводят мастер-класс на тему «Музейный дворик».

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Целью фестиваля является развитие творческих способностей детей по средствам активного влечения в творческую деятельность изобразительного искусства, привитие любви к родному краю, уважение к истории, культуре СКО. Отрадно, что из года в год участников нашего фестиваля, среди которых учащиеся художественных школ города и области, становится все больше.

Среди активных участников — воспитанники школ искусств районов Шал акына, Акжарского им. Г. Мусрепова, а также учащиеся Дворца школьников. Фестиваль принято считать завершающим этапом учебного года в художественных школах. Ребят наградят дипломами, а авторы лучших работ получат медали «Арт- класса».

Александра Рудина