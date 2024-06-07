Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что засеяно 2,38 млн тонн семян, которые требовались под урожай 2024 года

Для улучшения применения удобрений внедрен механизм авансового субсидирования с увеличением нормы субсидий до 60%. Аграриям уже отгружено 810,2 тыс. тонн удобрений, заключены договоры на 938,2 тыс. тонн. На сегодняшний день готовность сельхозтехники составляет 97%, к началу посевных работ техника будет готова на 100%.

Формирование объемов льготного дизтоплива, составляющего 340 тыс. тонн, впервые осуществлялось через электронную систему «gosagro.kz». Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством энергетики выделили дополнительные 36 тыс. тонн льготного дизтоплива для тех, кто не успел подать заявки вовремя. На весенне-полевые работы всего выделено 376 тыс. тонн, из которых 274,4 тыс. тонн уже отгружены.