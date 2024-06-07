Диалог «Строим будущее без коррупции» провели со студентами

Правовой диалог на тему борьбы с коррупцией прошел с молодежью. Лекцию студентам проводили специалисты антикоррупционной службы. Цель встречи — устранить коррупцию в обществе. Площадку развернули в областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова.

ОЛЬГА ДУМА, руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— На мероприятии будут говорить о том, что вообще обозначает термин «коррупция», что собой представляет социально опасное явление на данный момент. Способы предотвращения коррупции, меры борьбы с коррупцией.

Камилла Карим