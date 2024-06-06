Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что ежегодно в Отчете указываются одни и те же проблемы по исполнению бюджета

«Сегодня прозвучало много критики в адрес Правительства. Считаю, она была обоснованной. Вы видели, что мнения фракций по утверждению отчета также разделились. К сожалению, при рассмотрении Отчета ежегодно указываются одни и те же проблемы по исполнению бюджета. Одна из основных проблем — некачественное прогнозирование и планирование», — сказал Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты, где были рассмотрены отчеты Правительства.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что правительственные программы и национальные проекты не подкреплены бюджетом в полном объеме.

«Это приводит к постоянным изменениям программ и их целей. Руководители фракций уже обратили на это внимание. Мы понимаем, что при прогнозировании доходов старались покрыть растущие расходы, но при планировании нужно искать дополнительные источники. Поверьте, они есть. В первую очередь, это пересмотр всех преференций и льгот, что может дать дополнительные поступления порядка 3 трлн тенге», — пояснил Кошанов.