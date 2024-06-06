Депутаты Мажилиса заслушали отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год

С основными докладами по вопросу выступили министр финансов РК Мади Такиев и глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

«По оперативным данным, рост ВВП страны составил 5,1%. Этого удалось добиться за счет притока инвестиций в основной капитал и динамичного развития ключевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, строительной отрасли. Годовая инфляция составила 9,8%, снизившись в два раза по сравнению с 2022 годом. Обеспечение необходимым объемом финансирования позволило государству выполнить все свои социальные обязательства», — сообщил Мади Такиев.

По данным Министерства финансов РК, в 2023 году поступления бюджета составили 19,29 трлн тенге, расходы — 22,4 трлн тенге. Таким образом, дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП.

В свою очередь глава ВАП Алихан Смаилов сообщил, что согласно результатам проведенных аудитов, всеми органами госаудита, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 489 млрд тенге.

Документ направлен на рассмотрение в Сенат.