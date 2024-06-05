В СКО прошел семинар для учителей английского языка из сельской местности

Сегодня прошел заключительный день семинара для учителей английского языка в рамках программы «Fulbright FLTA». Курсы охватили 30 педагогов из 13 районов нашей области.

РОЗА САРКЕН, директор методического центра управления образования СКО:

— В течение 3 дней наши педагоги показывали свои фишки, проводили мастер-классы, демонстрировали свои умения и, конечно же, сами обучались. Это впервые проходит в нашей области. Мы благодарны Казахстанской ассоциации учителей английского языка за вот такую предоставленную возможность нашим учителям обучаться в таких комфортабельных условиях. Проживание, питание — всё полностью за счет Ассоциации.

Основной целью программы «Fulbright FLTA» является обмен студентами. Будущие и уже действующие педагоги английского языка могут преподавать казахский язык в университетах США. В свою очередь, студенты из США приезжают в Казахстан и преподают здесь английский.

ДИНАРА КАИПОВА, фасилитатор программы «Fulbright FLTA»:

— Оказываем методическую помощь учителям английского языка из сельской местности. Мы обмениваемся опытом. Этот семинар раскрывает многие возможности для учителей. Мы знакомим их с другими программами от Посольства США. Были проведены обучения, семинары, выступления, кроме этого была предусмотрена развлекательная программа.

Кымбат Ибраева приехала на семинар из района им. Г.Мусрепова. В своей работе молодой педагог применяет самые разные методики, в первую очередь, нацеленные на то, чтобы заинтересовать учащихся.

КЫМБАТ ИБРАЕВА, учитель английского языка Новоишимской средней школы №2, район им. Г.Мусрепова:

— Так как мы — учителя из сельских местностей, для нас подобные семинары — это что-то новое, увлекательное. Мы очень рады познакомиться с нашими американскими гостями. Мы узнали очень много информации о возможностях развития учителя английского языка в Казахстане и за границей, в частности, в Америке, по программе «Fulbright FLTA». Я планирую поделиться своим опытом участия в семинаре со своими коллегами, учителями английского языка в Новоишимской средней школе №2.

В завершение всех участников наградили памятными сертификатами.



Валерия Филатова