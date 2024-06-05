Студенты колледжей сыграли в волейбол в честь 20-тилетия Народной партии Казахстана

В колледже сферы обслуживания им. И. Даутова прошли соревнования по волейболу в честь 20-летия Народной партии Казахстана.

БОЛАТ КОЖАХМЕТОВ, заместитель председателя областного филиала НПК:

— В преддверии двадцатилетия нашей партии проводим акцию «Спорт өмір серігі».Основная задача связана с нашим подрастающем поколением, поскольку построение нового справедливого Казахстана связано с подрастающем поколением. Это здоровый образ жизни и спорт, поэтому мы организуем сегодня волейбольный турнир между колледжами нашего города.

Участвовали студенты из разных колледжей: медицинского, сферы обслуживания, строительно-экономического и Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева.

АЛЕКСАНДР ФИЛОНОВ, студент Высшего строительно-экономического колледжа:

— Я поступил в 2023 году на специальность «кондитер-оформитель», учусь на 1 курсе. Получается, за месяц до соревнований мы усердно готовились, день через день ходили на тренировки и, соответственно, чтобы был промежуток между тренировками. Вчера была последняя тренировка, где мы обсудили расстановку команды и поднимали командный дух.

Соревнования прошли ярко и динамично Все участники продемонстрировали свои спортивные навыки. Команды наградили сертификатами, кубками и особыми медалями. Эти игры стали отличным стартом для новых спортивных достижений. Ребята получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.