С 15 июня вступят в законную силу изменения в рамках криминализации семейно-бытового насилия

Изменения в законодательстве в рамках криминализации семейно-бытового насилия вступят в законную силу с 15 июня текущего года. Теперь такие составы, как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои, переведены из административного кодекса в уголовный. Кроме того, введены новые статьи — сексуальное домогательство в отношении лиц, не достигших 16 лет, и пропаганда самоубийства. Сотрудники подразделений областного департамента полиции обсудили предстоящие особенности уголовных производств с представителями прокуратуры, юстиции и судебной системы.

СЕРГЕЙ ТАБАРИН, начальник управления дознания ДП СКО:

— Основные изменения коснулись ужесточения наказания за правонарушения в отношении женщин и детей. Введен перечень статей, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних, при этом данные статьи не подпадают под перечень преступлений, по которым возможно назначение более мягкого наказания и исключено примирение сторон.

В рамках круглого стола поставлены вопросы оптимизации следственных процедур, недопущения волокиты в уголовном процессе. Стороны выдвинули предложения по взаимодействию для наиболее эффективной реализации прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.

Валерия Филатова