Ряд госзакупок отменили прокуроры СКО

Прокуроры области выявили грубые нарушения законодательства о государственных закупках. Должностные лица городского отдела ЖКХ в нарушение законов проводили закупки по строительству объекта на сумму 3,6 млрд тенге без указания адресов и объемов работ. Похожий случай и в районе Шал акына. Там отдел экономики и финансов проводил закупку по асфальтированию придворовых территорий на сумму 57,8 млрд тенге без указания адресов и объемов работ. А в Есильском районе отдел ЖКХ проводил закупки по приобретению угля на сумму 113,8 млн тенге с указанием конкретной марки закупаемого товара, что является недопустимым, отмечают служители Фемиды. По протестам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Диана Салихова