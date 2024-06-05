Разбор: что такое утилизационный сбор

Утилизационный сбор — это налоговый платеж, взимаемый государством с производителей, импортеров или покупателей определенных товаров с целью финансирования их последующей утилизации, переработки или ликвидации. Основная цель этого сбора — покрытие расходов, связанных с утилизацией отходов, и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В мировой практике утилизационный сбор наиболее широко применяется к автотранспортным средствам. Его величина зависит от типа и категории транспортного средства, объема двигателя и возраста машины.

Основные моменты, связанные с утилизационным сбором:

Плательщики

Обычно плательщиками являются производители и импортеры товаров, подлежащих утилизации. Однако в некоторых случаях налог может быть переложен на конечного потребителя.

Объекты налогообложения

В зависимости от законодательства страны, утилизационный сбор может применяться к различным товарам, включая автомобили, бытовую технику, электронику и другие изделия, которые требуют специальных условий утилизации.

Размер сбора

Размер утилизационного сбора определяется на основании характеристик товара. Например, для автомобилей это может зависеть от объема двигателя, возраста автомобиля и его категории.

Цель

Как правило, сбор предназначен для финансирования программ по утилизации и переработке отходов.

Принято считать, что утилизационный сбор играет важную роль в экологической политике государства и способствует развитию устойчивого производства и потребления.