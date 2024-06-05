Разбор: что такое утилизационный сбор

Утилизационный сбор — это налоговый платеж, взимаемый государством с производителей, импортеров или покупателей определенных товаров с целью финансирования их последующей утилизации, переработки или ликвидации. Основная цель этого сбора — покрытие расходов, связанных с утилизацией отходов, и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
В мировой практике утилизационный сбор наиболее широко применяется к автотранспортным средствам. Его величина зависит от типа и категории транспортного средства, объема двигателя и возраста машины.
Основные моменты, связанные с утилизационным сбором:
Плательщики
Обычно плательщиками являются производители и импортеры товаров, подлежащих утилизации. Однако в некоторых случаях налог может быть переложен на конечного потребителя.
Объекты налогообложения
В зависимости от законодательства страны, утилизационный сбор может применяться к различным товарам, включая автомобили, бытовую технику, электронику и другие изделия, которые требуют специальных условий утилизации.
Размер сбора
Размер утилизационного сбора определяется на основании характеристик товара. Например, для автомобилей это может зависеть от объема двигателя, возраста автомобиля и его категории.
Цель
Как правило, сбор предназначен для финансирования программ по утилизации и переработке отходов.
Принято считать, что утилизационный сбор играет важную роль в экологической политике государства и способствует развитию устойчивого производства и потребления.