Пострадавшие от паводка семьи переезжают в благоустроенные квартиры

В области продолжают обеспечивать жильём семьи, пострадавшие после паводка. Для людей, чьи постройки по заключению технической экспертизы не подлежат восстановлению, покупают квартиры, также возводят дома. Новоселье скоро отметит семья Баталовых.

Теперь Тамара Владимировна в этой светлой и просторной двухкомнатной квартире будет проживать со своей дочерью и внучкой. Женщина 25 лет прожила в доме по улице Потанина в микрорайоне Подгора. Во время паводка дом полностью был в воде. Комиссия признала его аварийным.

ТАМАРА БАТАЛОВА, жительница г.Петропавловска:

— Там были зал, спальня и кухня. В прошлом году провели воду, душевую кабину поставили, благоустроили вроде бы как. А сейчас у нас всё утопло. И вот у нас пустота теперь. Когда мы туда пришли, там как будто бы ложкой перемешали. Бревенчатый. Довольно хорошие бревна позавчера там ломали. Жалко, конечно, было. Имущество полностью оценили.

Дом на земле не захотели, так как в семье проживает ребенок — инвалид, и жить в благоустроенной квартире в центре города будет намного удобнее. Тамара Владимировна со своей семьей еще не переехала в новою квартиру. Сейчас тут идет ремонт.

ТАМАРА БАТАЛОВА, жительница г.Петропавловска:

— Мы вот выбрали эту квартиру, за что очень благодарны руководству нашего города. Квартира, конечно, без ремонта, но всё сделается. Вот уже сделали потолок, линолеум постелили, клеем обои. Прихожую не сделали, галтели не прицепили, плинтус ещё не положили. Ну, всё хорошо, тут парк рядом, дочь будет с внучкой ходить гулять в парк. Будем начинать жизнь с нового листа.

На сегодня акиматом приобретено 140 квартир семьям, пострадавшим от паводка.

Камилла Карим