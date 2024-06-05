Мехбригады Есильского района приступили к сносу аварийного жилья в посёлке Кожевенном

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— На этом участке в Кожевенном посёлке работает мехбригада Есильского района. Три дня назад здесь приступили к сносу аварийного жилья. На данный момент ликвидировали 4 дома.

В работе ещё три жилых строения. Там происходит очистка территории.

ЕРЖАН МУСТАФИН, заместитель акима Есильского района:

— Также будем продолжать. Имеется у нас согласие по 5 домам. Собственники дали согласие. У нас на территории 67 аварийных домов из 103 объектов ИЖС. Работает 12 единиц техники. Наши механизированные бригады работают в домах на ремонте. 13 домов мы зашли на демонтаж, в 3 дома уже зашли на ремонтные работы.

Перед сносом непригодного для проживания дома проводят работу с жильцами. Берут согласие и только тогда приступают к демонтажу.

Диана Салихова

