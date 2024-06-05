Коррекционно-развивающий центр «Өркен» открыли в Петропавловске

Торжественное открытие коррекционно-развивающего центра «Өркен» прошло во Дворце школьников. Центр принимает детей в возрасте от 3 до 6 лет для раннего развития и подготовки к школе, а также школьников в возрасте 6 лет и старше, которые могут посещать развивающие и терапевтические группы по устранению пробелов в знаниях.

АЙГУЛЬ АЛИБЕКОВА, руководитель частного коррекционно-развивающего центра «Өркен»:

— Цель нашего центра — это коррекционно-развивающая работа с детьми с различными психофизическими, поведенческими нарушениями и речевыми. Сейчас растёт количество детей, которые требуют особой заботы, поэтому главная миссия нашего центра — вовремя оказать комплексную поддержку таким детям. Ранее развитие сейчас очень актуально. Нельзя пропустить возраст 3 года, когда ребёнок уже должен активно развиваться.

В работу центра задействовали специалистов разных направлений: логопеды, дефектологи, психологи, воспитатели. На открытие пригласили общественных деятелей города.

ГУЛЬБАХША МУСАБАЕВА, руководитель Школы женского политического лидерства:

— Как здорово, что в самом крупном здании, где развиваются наши дети, во Дворце школьников, сегодня, именно в начале летнего сезона открывается такой уникальный центр. Я точно знаю, как мама, как учёный, как общественный деятель, что каждый ребёнок имеет личностный потенциал. Но эти дети требуют особого внимания и очень приятно, что бизнес сообщества и предприниматели поддержали эту идею. Начнётся во Двоорце школьников поток детей, чтобы родители и они получили надежду на то, что пройдёт период их коррекции, и они будут вливаться в наше казахстанское общество.

Самал Кенжетаева одна из первых записалась на занятия в центр «Өркен». Узнала о нём от знакомых и сразу же позвонила по контактному телефону. Женщина воспитывает двоих детей. Сегодня привела двухлетнего сына. Её старший рёбенок тоже занимался в подобном кабинете.

САМАЛ КЕНЖЕТАЕВА, жительница г. Петропавловска:

— Мы хотим туда ходить для того, чтобы начать разговаривать, чтобы у него появились какие-то коммуникативные навыки и полностью для его развития. Нам очень удобно, мы близко живём. Две минуты и мы здесь. Я очень долго искала подходящую школу и думаю, что я её нашла.

Центр будет работать в нескольких направлениях. Это: раннее развитие, комплексная диагностика, коррекция речи и игровая терапия. На сегодня в регионе проживают около 5000 детей, которым требуются развивающие занятия.

Валерия Сиваш