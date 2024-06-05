30 детей из пострадавших от паводков районов получили путевки на летний отдых

В рамках социального проекта «Туған елге саяхат», реализуемого при поддержке фонда «Samruk-Kazyna Trust», 30 детей из СКО в течение 12 дней посетят известные культурно-исторические места в Астане, Бурабае, Алматы, Таразе, Туркестане и Байконуре. Помимо экскурсионного досуга на протяжении всего пути со школьниками будут работать вожатые и педагоги, предусмотрены кружки по интересам, интеллектуальные и спортивные игры и многое другое. Социальный проект пройдет в два сезона, в нем примут участие дети в возрасте 10-15 лет.

АЛЬФИЯ АДИЕВА, генеральный директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»:

— Мы верим, что дети заведут новых друзей, расширят свой кругозор от поездки на поезде и вернутся заряженные энергией перед следующим учебным годом. Более того, в этом году мы отдаем приоритет регионам, которые пострадали от паводков. Независимо от обстоятельств, наша задача — обеспечить счастливое детство.



Дарья Пышмынцева