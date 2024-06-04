Выставка ко Дню государственных символов проходит в областном государственном архиве

После обретения незавимости Казахстану была необходима собственная символика. 32 года назад у нашей республики появились государственные символы — флаг, герб и гимн. В читальном зале Северо-Казахстанского государственного архива открылась ежегодная выставка, на которой представлены ценные экспонаты. Это выписки из газет того времени, текст закона о государственных символах и другие интересные документы.

МЕРЕКЕ БАЙМУКАНОВ, руководитель отдела Северо-Казахстанского государственного архива:

— На Олимпийских играх, где участвуют наши казахстанцы, поднимается флаг нашего государства. Всегда, когда начинаются мероприятия, поется гимн РК. Мы эту выставку посвятили посетителям нашего архива: исследователям, которые приезжают из других городов, тем, кто приходит за архивными справками, и архивистам нашего архива.

Для работников архива провели краткий экскурс в 1992 год, когда в Казахстане утвердили государственные символы. Знать историю своей страны — долг каждого казахстанца, считает Асель Ахметова.

АСЕЛЬ АХМЕТОВА, бухгалтер Северо-Казахстанского государственного архива:

В нашем архиве можно узнать много исторических фактов. Ежегодно проводится большое количество интересных мероприятий. Я горжусь тем, что родилась казахстанкой, считаю своим долгом знать историю государственных символов.

Выставка продлится в течение недели.

Валерия Филатова