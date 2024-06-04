Специалисты мехбригад из района им.Г.Мусрепова ежедневно будут сносить по одному дому

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В микрорайоне Подгора продолжают работать мехбригады из 4 районов региона, Петропавловска и Акмолинской области. Специалисты занимаются сносом ветхого жилья, ремонтируют дома, которые подлежат восстановлению.

В Подгоре талые воды зашли в 1400 домов. Мехбригады из района им.Г.Мусрепова несут ответственность за 189 жилых строений. 137 домов признали аварийными, порядка 49 — подлежат восстановлению. К примеру, этот дом должны отремонтировать к 10 июня.

ЕРЛАН АМАНЖОЛОВ, заместитель акима района им.Г.Мусрепова:

— Заключения везде уже прошли. Наши бригады работают в 9 домах, к ремонту в двух домах мы уже приступили, в 7 домах произвели демонтаж, проводится сушка.

Два дома специалисты разобрали, приступили к сносу третьего. Ежедневно под колёсами тяжелой техники будут оказываться по одному аварийному дому. Из района им.Г.Мусрепова в Петропавловск приехали 35 человек, с собой рабочие привезли 8 единиц техники.

Дарья Пышмынцева