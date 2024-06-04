Порядка 40 человек отметили наградами за помощь в ликвидации последствий паводка

В областном акимате состоялось торжественное собрание, посвященное Дню государственных символов. Открыли встречу иполнением Гимна РК.

Почитание государственных символов является ярким показателем высокой гражданственности и подлинного патриотизма. Именно такая атмосфера сегодня чувствуется в зале. Здесь собрались люди, которые показали активную гражданскую позицию, единство и сплочение в период весеннего паводка.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня в зале собрались лучшие представители разных категорий населения нашей области, ставшие на пути водной стихии, настоящие патриоты своей страны. Здесь только 40 человек. Но героями я считаю всех североказахстанцев. Прежде всего тех, кто пострадал в результате паводка, которые проявили благоразумие и сплоченность. Это очень важно.

За труд и смелость отмечают сегодня волонтёров, депутатов, партийцев, блогеров и других. Тех, кто не жалел своего времени и сил, чтобы помочь родному краю противостоять паводку. Среди них и активист областного филиала партии «Respublica» Арман Белялов.

АРМАН БЕЛЯЛОВ, член СКОФ партии «Respublica»:

— Мы помогали физически, то есть работали на возведении дамб. Когда вода уже пришла, мы получали грузы из других регионов и занимались распределением. К нам в город приезжали волонтёры из разных регионов: Павлодарской, Алматинской областей, из южных регионов. Мы помогали им обустроиться, знакомили с людьми, чтобы показать те точки, где помощь была необходима больше всего.

Пригласили и самого юного волонтёра — 15-летнего Тамира Раймбекова. Он наравне со взрослыми помогал строить дамбы, участвовал в раздаче гумпомощи, проявил себя, как настоящий патриот своей Родины. В этом году юноша планирует поступать в колледж, но волонтёрством Тамир планирует заниматься на постоянной основе. Это, к слову, семейное дело.

ТАМИР РАЙМБЕКОВ, волонтёр молодёжного крыла АНК «Ассамблея Жастары»:

— Я, если честно, искренне хотел помочь. Я даже не думал, чтобы бросить это или кто-то за меня это сделал. Я просто хотел помочь стране. Мы ездили в Мичурино, копали глину и строили дамбу на протяжении двух недель. Мы ездили и развозили людям, которые трудятся, еду и сапоги, лопаты.

Поздравив с государственным праздником, глава региона отметил, что награждать отличившихся в борьбе против паводка продолжат. Впереди День государственной службы, День работников СМИ, полиции другие.

Диана Салихова