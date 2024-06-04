Патриотический флешмоб в День госсимволов провели в Парке Победы

«Под флагом, с гербом, гимном достойно путь вершим» — патриотическую акцию в Парке Победы провели активисты молодежного ресурсного центра, студенты и спецалисты Центра общественного развития и информации.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Цель нашего мероприятия — чтобы наша молодежь знала, что такое чувства патриотизма, чтобы они не забывали, что у нас есть такой праздник — День государственных символов РК. Мы от лица всей молодежи СКО поздравляем всех жителей г.Петропавловска с этим замечательным праздником.

70 молодых людей выстроились в форме большого сердца, держа в центре флаг и герб. А еще исполнили танец «Кара Жорга». Одна из участниц флешмоба — София Разуваева. По словам студентки, это очень хорошая акция, она способствует популяризации госсимволов и патриотическому воспитанию молодежи.

СОФИЯ РАЗУВАЕВА, студентка колледжа сферы обслуживания:

— Мы готовились с конца мая. Мы репетировали выступления с флагами к празднику. Хочу всех поздравить с праздником — Днем государственных символов. В будущем собираюсь заниматься волонтёрством, мне нравится помогать.

По словам организаторов, такие патриотические акции будут проводиться на постоянной основе.

Камилла Карим

