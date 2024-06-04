Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получат 6 энергопроизводящих и передающих компаний

Ежегодно энергопроизводящим и энергопередающим организациям выдаются паспорта готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период. В области таких предприятий 6. Прием документов на получение паспорта осуществляется в период с 15 августа по 30 сентября через портал электронного правительства. Для получения государственной услуги необходимо предоставить ряд документов: заявление и сам акт готовности организации. Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней. Для подготовки акта создается комиссия по оценке. Работа начнется с 1 августа.

НИКОЛАЙ БОРЗИЛОВ, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического контроля МЭ РК по СКО:

— В состав комиссии входят ответственные должностные лица энергопредприятий, представители МИО, представители органа по государственному энергетическому надзору и контролю. Для компетентности и прозрачности комиссии приглашаются наблюдатели из числа политических партий и некоммерческих организаций. Хотелось бы отметить, что за неполучение паспорта готовности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. На субъекты малого предпринимательства в размере 50 МРП, среднего предпринимательства — 50 МРП, крупного предпринимательства — 300 МРП.



Валерия Сиваш