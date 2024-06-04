Новые погоны в День госсимволов получили пять полицейских

День государственных символов Республики Казахстан полицейские встретили праздничным построением. Перед строем торжественным маршем прошла знамённая группа с Гербом и Флагом Казахстана. Под звуки оркестра сотрудники полиции исполнили Гимн РК. Исполняющий обязанности начальника областного департамента полиции Аскар Мухаметкалиев поздравил личный состав и ветеранов ведомства с праздником.

Аскар Мухаметкалиев, и.о. начальника ДП СКО:

— Ваш самоотверженный труд — это прочная гарантия свободы нашего народа, суверенитета страны, спокойствия и уверенности всех казахстанцев. Достойное будущее нашей независимой страны требует от нас совместных усилий, созидательной и плодотворной работы. Казахстанский патриотизм — это надежный залог величия страны!

С особой гордостью получили очередные офицерские звания пять сотрудников полиции. Из них трое стали майорами, один полковником. Заместителю начальника отдела полиции района Магжана Жумабаева Жалгасбеку Мукашеву вручили погоны подполковника полиции.

Жалгасбек Мукашев, заместитель начальника ОП района М.Жумабаева:

— Курирую оперативную деятельность, в ОВД работаю с 2007 года. В честь празднования Дня Государственных символов получил звание подполковник полиции, получить звание в этот знаменательный день для меня большая честь, это воодушевляет и мотивирует на дальнейшую службу.

После завершения торжественного мероприятия сотрудники полиции разошлись по местам несения службы.